¡Se confesó! Christian Domínguez se pronuncia sobre presunto embarazo de Pamela Franco

El cumbiambero, Christian Domínguez no pudo evitar responder sobre los rumores de un presunto embarazo de su pareja, Pamela Franco.

En la última emisión de "América Hoy", las co-conductoras le consultaron a su compañero si es que había un nuevo bebé a la vista.

Fiel a su estilo, Ethel Pozo le consultó directamente al cantante si es que era cierto que Pamela y él estaba esperando un segundo bebé. Incluso, llegó a suponer que ese sería el motivo por el que no confirman boda aún.

Sin embargo, el líder de la 'Gran Orquesta Internacional' negó que los rumores sean una realidad. El cantante no tuvo problemas en referirse al tema y reveló que en realidad la cita médica se trataba sobre otro tema.

La popular 'rulitos', Janeth Barboza, bromeó si es que se trataría acaso de una estrategia para "vender humo" y así lograr facturar más con las orquestas.

"No, no, todavía no. Y que todavía no, Dios todavía no nos da la bendición", indicó el artista.