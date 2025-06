¿Austin Palao y Vania Bludau en una relación? Modelo no descarta posibilidad: "Conversando, quién sabe"

Austin Palao vuelve a causar polémica. Y es que el modelo peruano dejó entrever que en un futuro podría tener una relación sentimental con Vania Bludau. Esto luego de que se difundieran imágenes en las que ambos aparecen dándose un efusivo beso.

Las cámaras de un conocido programa de espectáculos abordaron a Austin Palao, quien sin ningún problema respondió a los cuestionamientos sobre las declaraciones de Ale Baigorria: Se mostró a favor de que él y Vania Bludau tengan una relación.

Como se recordará, la empresaria se mostró entusiasmada por la posibilidad de que su cuñado se empareje con su mejor amiga. Si bien Austin tomó con humor los deseos de Ale, aclaró que actualmente está enfocado en otros proyectos y no en encontrar pareja.

"Mi cuñis es lo máximo... Pucha, no sé, yo en verdad no ando pensando en estar con alguien para serte honesto. Igual esas cosas creo que no se buscan, simplemente se dan", dijo en un primer momento.