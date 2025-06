Ale Fuller y la vez que contó sobre su distanciamiento con Flavia Laos: "Fue un proceso y me siento orgullosa"

10/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pablo Heredia se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) causando gran revuelo con sus confesiones sobre su breve romance con Flavia Laos, hecho que le habría costado a la rubia su amistad con Ale Fuller. En medio de este contexto, muchos recordaron la vez en que la actriz se pronunció sobre su distanciamiento con la ex de Patricio Parodi.

Ale Fuller cuenta por qué se distanció de Flavia

Durante una pasada entrevista con Carla Chévez, Ale Fuller se animó a brindar detalles de lo que fue su distanciamiento con Flavia Laos. Si bien en aquel momento era aún muy joven, aseguró sentirse orgullosa por la manera en como sobrellevó las cosas: con madurez y mucha serenidad pese a ser un tema muy delicado el que la rubia haya tenido un breve romance con Pablo Heredia, quien fue su expareja por bastante tiempo.

"Fue todo un proceso del que me siento orgullosa, ya que a los 22 o 23 años, es común dejarse llevar por la impulsividad. Es fácil hablar en caliente y luego arrepentirse. Manejar las cosas con serenidad me hace sentir agradecida hoy. Creo que los asuntos personales deben permanecer en el ámbito privado", dijo aquella vez.

Enseguida, expresó su alegría por reencontrarse con Flavia e iniciar nuevamente una amistad sin que el vínculo haya sido forzado en algún momento: "Cuando hay distanciamientos de tantos años, la posibilidad de reconectar parece lejana, pero hoy puedo confirmar que es posible. Los tiempos de Dios son perfectos y todo se alinea a su debido momento".

Flavia Laos lapida a Pablo Heredia

Durante la última edición del programa 'La Noche Habla', el conductor Ric La Torre logró mantener comunicación telefónica con Flavia Laos, quien no tuvo ningún problema en referirse a Pablo Heredia y sus confesiones en 'El Valor de la Verdad'.

"Le diría que no es de hombres sentarse en una silla por plata, ha hablar de la vida de los demás y que en verdad evalúe lo que ha hecho y que en verdad tome consciencia y no siga haciéndolo", declaró la rubia.

Enseguida, Laos Urbina aseguró sentirse "súper tranquila" debido a que salir a contar su verdad la ayudó a quitarse un peso de encima y no teme a lo que Heredia pueda decir en la segunda parte del programa de Beto Ortiz: "Estoy súper tranquila, yo ya me liberé, ya me quité el peso de encima".

Tal parece que las declaraciones de Pablo Heredia no afectarán la nueva amistad entre Ale Fuller y Flavia Laos, pues, como se recuerda, en noviembre de 2024, la actriz peruana decidió contar cómo vivió su distanciamiento con la rubia y lo feliz que le hizo volver a ser su amiga.