¿Bebé en camino? Antonio Pavón habla sobre el supuesto embarazo de Sheyla Rojas

25/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En los últimos días, el nombre de Sheyla Rojas volvió a acaparar titulares por un supuesto embarazo. Frente a la ola de rumores, Antonio Pavón no se quedó callado y explicó lo que sabe, basándose en el contacto reciente que tuvo con la influencer y madre de su hijo.

Sheyla Rojas y su posible embarazo

Las alarmas se encendieron cuando Sheyla Rojas publicó una frase que encendió las redes: "Va a aumentar la familia". Rápidamente, se empezó a especular que la modelo chiclayana, actualmente radicada entre México y España, estaría esperando un bebé con su pareja, el empresario mexicano Luis Miguel Galarza, más conocido como Sir Winston.

Pero el rumor tomó más fuerza cuando varias figuras del espectáculo empezaron a comentar al respecto. Incluso algunos usuarios en redes señalaron cambios en su apariencia que habrían sugerido un embarazo. La historia no tardó en viralizarse, generando titulares y reacciones por todos lados. Sin embargo, la verdad estaba muy lejos de lo que muchos imaginaron.

Antonio Pavón descarta embarazo

Durante su reciente visita a Lima, un programa de espectáculos no dudó en preguntarle a Antonio Pavón sobre el supuesto embarazo de su ex. El español fue directo: "No que yo sepa, no está embarazada. Yo la vi delgada y fuerte. Ella es deportista y, si no, la llamaría preguntándole si es verdad o mentira, pero al parecer fueron rumores y no llegaron a más".

Con estas palabras, Antonio Pavón dejó en claro que no hay bebé en camino, al menos por ahora. Además, mencionó que, si en algún momento Sheyla Rojas quedara embarazada, no tendría problema en llamarla para felicitarla, ya que mantienen una relación cordial.

Incluso, agregó que le gustaría que su hijo Antoñito tenga un hermanito o hermanita. "Me encantaría que Antoñito tenga un hermanito o una hermanita mexicana. Sir Winston es mexicano y ahora podría tener su mexicanito o mexicanita", comentó.

Magaly también desmiente la noticia

Por su parte, Magaly Medina tampoco se quedó callada. Desde su programa, la conductora reveló que consultó con el círculo cercano a Sheyla Rojas, y todos negaron que esté embarazada. "Nosotros hemos consultado con el círculo cercano a Sheyla Rojas y nos desmienten que ella se encuentre esperando bebé", aseguró.

Hasta la fecha, Sheyla Rojas no ha confirmado cambios en su situación familiar ni ha emitido comentarios sobre un embarazo. Tanto su entorno personal como su expareja Antonio Pavón han negado los rumores.