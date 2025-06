¿Luciana Fuster volverá a competir? Modelo sorprende al anunciar su participación en el Miss Perú 2025

03/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luciana Fuster vuelve a dar que hablar. Y es que la modelo peruana ha emocionado a todos sus fans al anunciar su participación en el Miss Perú 2025. A continuación, te detallamos qué rol cumplirá en el importante certamen de belleza.

Luciana Fuster vuelve al Miss Perú

Luego de un exitoso viaje a Tailandia para coronar a su sucesora en el Miss Grand International 2024, tras la renuncia impensada de Rachel Gupta, Luciana Fuster sorprendió al hacer público su ingreso al Miss Perú 2025.

Sin embargo, para decepción de muchos de sus fanáticos, la modelo peruana no formará parte del certamen como una de las candidatas sino que se encargará de la conducción de la Gala Preliminar del certamen.

Así, 'Lu', como sus seguidores la llaman de cariño, continuará con su legado como reina de belleza y a la par realizará un seguimiento cercano a cada una de las jóvenes que aspiran a obtener el tan ansiado título de Miss Perú 2025.

"¡La reina regresa al escenario! Luciana Fuster, Miss Grand International 2023 y embajadora de la belleza peruana en el mundo, será la conductora oficial de la Gala Preliminar del Miss Perú 2025. Desde la majestuosa ciudad imperial del Cusco, seremos testigos de una puesta en escena imponente, mágica y llena de historia", se lee en la reciente publicación del Miss Perú.

¿Por qué Luciana no puede competir en el Miss Universo?

En declaraciones para 'América Hoy', Jessica Newton, directora del Miss Perú, explicó que, por el momento, no cuentan con una autorización que le permita a Luciana Fuster participar en un evento como el Miss Universo.

"Luciana ha sido una reina increíble y nada me haría más feliz, que verla nuevamente compitiendo, pero no tenemos autorización de parte de la organización para que eso suceda todavía", dijo en un primer momento.

Enseguida, recalcó: "Luciana no es la reina actual del Grand, y salvo que inviten a varias reinas pasadas, ni siquiera lo hace el Miss Universo, si está en Tailandia en esas fechas y quiere acompañarnos a hacerle barra a Perú, yo sería feliz. Y si en algún momento el Miss Grand, y específicamente Mr. Nawat le da el permiso para competir también me encantaría verla competir, pero, hoy por hoy, no hay ninguna de esas dos cosas".

De esta manera, se conoció que si bien Luciana Fuster no puede participar en un certamen de belleza como el Miss Universo, si formará parte del Miss Perú 2025 como conductora oficial de la gala preliminar.