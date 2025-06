Mariella Zanetti minimiza pruebas de maltrato contra su hija y se pone del lado de su esposo: "Es discusión casera"

25/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cuando se trata de proteger a los hijos, se espera una postura firme. Sin embargo, en el caso de Mariella Zanetti, la historia tomó otro rumbo. Pese a que su hija Gamille Ode presentó pruebas de un supuesto maltrato recibido por parte de su padrastro, la actriz no solo desestimó los señalamientos, sino que defendió a su actual esposo, Javier Blondet.

Gamille Ode expone a su padrastro

El conflicto estalló cuando Farid Ode, ex de Mariella Zanetti, no aguantó más y encaró cara a cara a Javier Blondet, actual esposo de la exvedette. El motivo: defender a su hija Gamille, quien lo llamó llorando y angustiada, denunciando presuntos maltratos verbales de parte de su padrastro.

Según Farid Ode, su hija le mostró un video donde Javier Blondet le gritaba y la insultaba, llegando a llamarla "mocosa malcriada".

Pero eso no fue todo. Farid Ode aseguró que Javier Blondet incluso habría amenazado con usar sus influencias para que la joven pierda su trabajo.

"Ayer (lunes) mi hija me llamó llorando a decirme que él la estaba insultando y diciendo que moverá todas sus influencias para que la boten del trabajo", contó muy afectado para Trome.

Y por si fuera poco, el empresario dijo que Gamille le confesó que nunca se sintió querida por Javier Blondet desde que entró a la vida de su madre. "Él no la quiere, la odia prácticamente", afirmó Farid Ode, dejando en claro que la relación entre su hija y el esposo de Mariella Zanetti nunca fue buena.

Mariella Zanetti rompe su silencio

Como era de esperarse, Mariella Zanetti no se quedó callada. En una entrevista exclusiva para Magaly TV, La Firme, decidió salir al frente para aclarar las cosas y defender a su esposo. Y lo hizo sin pelos en la lengua: "Aquí no existe maltrato, aquí no existe abuso, nada de lo que Farid ha comentado", dijo.

La exvedette aseguró que lo ocurrido fue simplemente una discusión doméstica, de esas que pueden pasar en cualquier casa. "Esto ha sido una discusión casera, diferencia de dos personas. No se puede calificar de maltrato", explicó.

Además, dejó en claro que ella no va a apoyar por apoyar, solo porque se trata de su hija. "No se trata de apoyar por apoyar o de dar la razón", declaró, respondiendo a las preguntas de Magaly Medina.

Eso sí, aclaró que jamás pondría en riesgo a sus hijos. "Soy una madre que cuida a sus hijos, sobre todo, y no quiero que haya ningún tipo de dudas sobre eso", afirmó, visiblemente molesta por la ola de críticas que recibió tras no posicionarse abiertamente a favor de su hija.

Por ahora, Mariella Zanetti ha decidido mantenerse firme en su posición: descarta que haya existido maltrato y respalda a su esposo Javier Blondet, pese a las pruebas presentadas por su hija Gamille.