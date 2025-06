¿Hubo algo más? Pablo Heredia revela detalles de su vínculo con Milett Figueroa: "Que bien la pasamos"

06/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pablo Heredia vuelve a la pantalla peruana dispuesto a remover el avispero con explosivas confesiones sobre sus vínculos amorosos, justo en el sillón rojo de El valor de la verdad. Este regreso no solo promete emociones intensas, sino también fuertes revelaciones que, como se vio en el avance, apuntan directamente a Milett Figueroa, Ale Fuller y Flavia Laos.

¿Pablo Heredia perdió la cabeza por Milett?

Este domingo 8 de junio a las 10:00 p. m., Panamericana Televisión transmitirá un nuevo episodio de El valor de la verdad, con un invitado que ya está dando que hablar: Pablo Heredia.

El actor argentino, recordado por su paso en telenovelas como Rebelde way y Ven, baila, quinceañera, se sentará frente a Beto Ortiz para contar su verdad sobre los romances que lo han vinculado con conocidas figuras del espectáculo peruano.

Uno de los momentos más llamativos del avance del programa fue cuando Beto le lanzó sin rodeos la pregunta: "¿Perdiste la cabeza por Milett Figueroa?". Pablo Heredia quedó helado.

Aunque en el pasado siempre negó haber tenido algo más que una amistad con Milett Figueroa durante las grabaciones de El regreso de Lucas en 2015, esta vez su incomodidad en el sillón rojo dejó entrever que quizás hay más historia por contar.

En el clip promocional también se escucha al actor relatando una escena íntima: "'Qué bien la pasamos, qué buena noche, mi amor' (...) y me quedo así en la cama", dijo Pablo Heredia, claramente sorprendido.

Aunque no mencionó nombres, en redes sociales no tardaron en vincular ese testimonio con Milett Figueroa, quien actualmente mantiene una relación con Marcelo Tinelli. El misterio ha quedado sembrado, y la expectativa por conocer la respuesta completa ha subido como la espuma.

Pablo Heredia y su romance con Ale Fuller

Pero eso no fue todo. Pablo Heredia también abrirá su corazón sobre su pasada relación con Ale Fuller, a quien calificó como un gran amor.

El argentino contó que el final de su historia juntos no fue fácil y que tomó la decisión más dura de su vida. "Me pregunté: '¿Me voy a casar con esta chica o no?' Con mucho dolor terminé la relación. La amaba profundamente y un día pasó", confesó visiblemente afectado.

La participación de Pablo Heredia en El valor de la verdad promete seguir dando que hablar. El actor argentino no solo revivió recuerdos de sus relaciones pasadas, sino que también sorprendió al revelar detalles de su vínculo con Milett Figueroa, dejando entrever que entre ellos hubo algo más que una simple amistad.