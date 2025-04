Carlos Cacho: "Una cosa es libertad y otra libertinaje, no quiero que me traten especial por ser homosexual"

Carlos Cacho llegó a Exitosa y conversó respecto a su punto de vista sobre la farándula peruana. Además, el maquillador y estilista, conocido por sus ácidas críticas, cuestionó que muchas personas homosexuales en el medio han confundido la libertad de expresión con el libertinaje, y que incluso han exigido tener un trato especial por su orientación.

Durante el programa 'Contra el Tráfico', Ricardo Rondón le consultó a Cacho si, durante su trayectoria como comunicador, había recibido algún tipo de crítica por parte de sus allegados o amigos cercanos, sobre todo por referirse a temas bastante polémicos. En respuesta, el estilista indicó que sí hay personas que lo miran "levantando la ceja", y que esto ha ocurrido desde sus inicios en la televisión peruana.

Carlos comentó que su debut en la pantalla chica se dio en un contexto donde la comunidad LGBT, a la cual pertenece, era muy discriminada. No obstante, él no tuvo inconvenientes en revelar su homosexualidad, y aseguró que la teleaudiencia, lejos de rechazarlo, lo respetó y simpatizó con su honestidad al momento de comunicarse.

"A una persona no lo define su sexualidad. Porque finalmente uno es lo que hace, laboralmente", señaló al respecto. No obstante, considera que los tiempos han cambiado, y ahora existe una "sensibilidad excesiva" hacia las personas LGBT. Según Cacho, esto solo originó confusión en la manera de sentirse libres, al punto de que muchos se sientan en la necesidad de ser tratados de otra manera por su orientación sexual.

"Lamentablemente, se pasaron de la raya. Porque una cosa es libertad, y otra cosa es libertinaje. No es lo mismo. Yo no soy más que nadie, pero tampoco quiero que me traten de manera especial porque soy homosexual. Eso es huachafo. Yo no tengo porque exigir o pretender que me traten de forma especial porque nací gay. No soy inferior ni superior a nadie", puntualizó.