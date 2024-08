Melissa Paredes cumple 34 años: Así sorprendió Anthony Aranda a su nueva esposa

Melissa Paredes cumplió 34 años y los detalles por su día no pudieron faltar. Su ahora esposo, Anthony Aranda, decidió sorprenderla organizando una fiesta que, sin duda, la modelo no podrá olvidar.

Fiel a su estilo, el bailarín peruano, Anthony Aranda, utilizó sus redes sociales para derrochar amor y contarle a sus seguidores la sorpresa que organizó para su esposa, Melissa Paredes.

Con una sala decorada en tonos rosados y fucsias, con enormes ramos de rosas que decoraban cada uno de los espacios donde se encontraban, el coreógrafo dio a conocer que le preparó una 'pijamada party' a la modelo, quien también pudo disfrutar de la presencia de sus familiares, amigos y demás personas allegadas a ella.

"FELIZ CUMPLEAÑOS AMOR DE MI VIDA. Me encanta verte tan feliz, llena de vida y con esa sonrisa tan bella disfrutando la vida y de los tuyos. De tus sonrisas, yo me encargo. No te preocupes, que te sacaré miles y miles más por que tu felicidad es la mía y verte tan feliz me hace un hombre afortunado. FELIZ CUMPLEAÑOS MI BELLA ESPOSA, TE AMO.