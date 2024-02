Bruno Pinasco impacta al revelar incómoda situación con Laura Bozzo: "Me dijo: 'Te vas a la mie***a'"

23/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bruno Pinasco, uno de los conductores más importantes de la televisión peruana, sorprendió al revelar que vivió una incómoda e inesperada anécdota con Laura Bozzo ¿Qué pasó?

¿Qué pasó entre Laura y Bruno?

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares, el flamante conductor de 'Cinescape' contó como fueron sus inicios en la TV peruana, sorprendiendo con la historia de un tenso incidente que tuvo con la polémica Laura Bozzo, quien, en algún momento, también tuvo presencia en el canal de 'América Televisión'.

El hijo de popular 'Rulito' Pinasco narró que cuando inició su carrera en las pantallas, se cruzó con la rubia conductora. Y es que la producción del programa donde ella trabajaba lo solicitaba como panelista; sin embargo, lo rechazó desde un principio.

"Me dijeron que el programa iba a ser 'pollada vs. parrillada', querían que fuera como panelista. Yo dije que no porque no iba a servir mucho, no conozco mucho, me hice el loco",

Pese a ello, la producción de Laura Bozzo fue insistente y lo volvió a contactar. Esta vez le ofrecían nuevamente ser panelista para una edición basada en Halloween y la Música Criolla. No obstante, al no sentirse cómodo ni identificado con la celebración, volvió a rechazar la propuesta,

"A la siguiente semana me llamaron y me dijeron: 'Bruno, quieren que vayas porque será Halloween vs. música criolla, ven para que escojas tu disfraz'. Respondí: 'No puedo ir porque no celebro ninguno, me siento incómodo, no es lo mío'", agregó.

No aceptó verla

Enseguida, detalló que, ante la negativa de formar parte del programa de la Bozzo, fue la misma conductora, quien se encargo de pedírselo pero no de una manera agradable, puesto que utilizó lisuras, dejándolo impactado porque no se esperaba una reacción de ese tipo y menos por teléfono.

"Le arrancharon el teléfono y escuché: '¿Aló? ¿Cómo? Todos tienen que venir a mi programa porque tú estás obligado. Y si no quieres, pues te vas a la mi***, car***'. ¡Y pum, me colgó! Me pu*** Laura Bozzo. Aun así, yo no fui (a su programa). Me gritó por teléfono horrible, habrá dicho: 'Yo soy la estrella máxima y este enano que no quiere ir al programa'", manifestó.

Debido a esta situación, Bruno Pinasco contó que prefirió no ver a la entonces conductora Laura Bozzo, quien, durante sus inicios, le hizo pasar un incómodo momento que lo marcó.