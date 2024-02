Perrito callejero conmueve en redes por su reacción al recibir comida y cariños: "Ellos solo quieren amor"

23/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más enternecedores y conmovedores, como el compartido en X, donde una joven no dudó en darle un poco de su comida a un perrito callejero que rondaba a su alrededor, como un intento de tratar de encontrar algo con qué poder sobrevivir. Tras el acto generoso de la joven, el can comenzó a llorar.

Muchos animales son abandonados a su suerte y se ven obligados a vivir en la calle tratando de sobrevivir, buscando algo qué comer en algunos establecimientos, lugares donde arrojan basura, e incluso tomando el agua empozada tras una intensa lluvia. Algunos logran ser rescatados y puestos en adopción para que puedan ser tratados como un integrante más de sus nuevas familias.

Cariño a un perrito callejero

En el material audiovisual, de solo 36 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven le da de comer a un perrito de color marrón con algunas manchas negras y en un intento de calmar su angustia y tranquilizarlo para que no le tenga miedo, le da algunas caricias sobre su lomo.

La joven queda conmovida al ver que en una forma de agradecimiento y emocionado por poder encontrar comida, el can empieza a llorar, por lo cual, según los internautas, que lograron identificar a la joven, habría adoptado a este animalito para que pueda tener una nueva vida y descubra que existen aún personas con buen corazón.

"Un perrito callejero llora después de que le compartieran comida y lo acariciaran", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones.

Un perrito callejero llora después de que le compartieran comida 🥘 y lo acariciaran 🥺 pic.twitter.com/wqjBwOtGvu — Dilo con perritos (@DiloConPerritos) February 22, 2024

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por mostrarse solidaria con el can y en especial, al saber que le permitió darle un nuevo hogar y la oportunidad de descubrir que aún hay seres que aman a los animales y no dudan en brindarles felicidad.

Aplauden a la joven

Por otro lado, algunos usuarios lamentaron que existan personas que deciden abandonar a sus mascotas sin antes pensar en las penurias que sufrirán en las calles al vivir bajo la intemperie.

"Siempre es bueno darles algo de comer, ellos realmente pasan horas buscando un poco de comida entre la basura y a merced de gente mala que los maltrata", "felizmente la chica de la cuenta de tiktok si lo llegó a adoptar y ya tienen varios videos juntos", "son los seres más nobles que existen sobre la tierra... ángeles con mucho pelo", "son tan divinos", "cómo existen personas que no tienen corazón y abandonan a estos seres tan indefensos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un perrito lloró tras recibir la ayuda de una joven, quien no dudó en darle un poco de su comida y luego darle caricias para tranquilizarlo.