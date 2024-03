¡Busca justicia! Jorge Benavides pide el regreso de 'La Paisana Jacinta' y lleva el caso al Tribunal Constitucional

Jorge Benavides anunció que el caso de 'La Paisana Jacinta' está en el Tribunal Constitucional, luego de que fuera retirada del aire, desde hace cuatro años. Este personaje, interpretado por el reconocido comediante, fue vetado tras una denuncia presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Esta noticia que alegró a todos sus fans, fue lanzada a través de sus redes sociales, con un emotivo mensaje donde cuenta cómo esta enfrentando este proceso legal.

"Ahí va mi Paisana Jacinta, valiente pero nerviosa, bien agarrada de su folder. En busca de justicia. Hasta el día de hoy muchos me preguntan por ella. Justo esta semana que pasó, grabando el programa, un camarógrafo del canal me dijo: ¿Y cuándo regresa la paisana? Y como siempre se me hizo un nudo en la garganta, recordando la injusticia que se cometió con mi personaje al sacarlo de las pantallas", se lee al inicio.