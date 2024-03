'Felpudini' sufrió descompensación en tratamiento oncológico: "Tengo un problema pulmonar"

01/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rodolfo Carrión, conocido en el ambiente artístico como 'Felpudini', preocupó a todos sus seguidores al revelar que fue hospitalizado de emergencia, debido a una descompensación durante su tratamiento oncológico.

A pesar de que el actor cómico atraviesa un delicado estado de salud, se mostró optimista y no ha perdido la esperanza de que esta situación cambiará y logrará recuperarse.

Lo internaron de emergencia

En conversación con un medio local, 'Felpudini', contó que sufrió una descompensación mientras recibía un tratamiento contra el cáncer que padece.

" Me han internado porque me sentía un poco mal debido al tratamiento oncológico que estoy llevando por un problema pulmonar . A pesar de eso, yo he seguido trabajando y tengo muchos proyectos por realizar", expresó el comediante en una entrevista con Trome.

Asimismo, mencionó que este tratamiento oncológico lo lleva en el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia.

"Siempre para adelante, nunca para atrás. Me siento fuerte por el apoyo de mi familia y estoy probando de qué estoy hecho, siempre he sido una persona que ha puesto el pecho y ahora no es la excepción. Es una batalla más en la vida", señaló el artista para el mismo medio.

Salud de 'Felpudini'

El actor cómico de 74 años, se encuentra batallando con su salud. Como se recuerda, 'Felpudini' fue internado en enero del 2023 por un malestar que lo aquejaba en el corazón. En el 2011, también tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de uretrotomía, debido a que sentía dolores y molestias debajo del abdomen.

'Felpudini' recuerda su primer sketch

En medio de una entrevista, el comediante recordó el primer sketch que realizó, el cual marcó su incursión en el ambiente artístico.

"El primer día tuve el primer sketch con el tío Alex Valle, todo el mundo lo admiraba, nosotros éramos 'chibolitos', pero era muy campechano, jovial. Tenía que decirle 'Oiga señor', pero por provocarlo, meterle chiste, le dije 'Oiga tío', entonces hizo un pausa y me frena, 'si tú eres mi sobrino, entonces me chanco la cara', ja, ja y me sacó del cuadro, fue espectacular", contó en conversación con el mismo medio.

Como se mencionó, 'Felpudini' tuvo que ser hospitalizado de emergencia tras sufrir una descompensación mientras recibía su tratamiento contra el cáncer. El comediante comentó que padece de un problema pulmonar, pero, a pesar de ello, se ha mostrado bastante optimista y asegura que tiene muchos proyectos por sacar a flote.