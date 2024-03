¿Injusticia? Lita Pezo revela que su equipo quería quejarse con Viña del Mar tras sospechoso puntaje

Lita Pezo era una de las participantes favoritas de Viña del Mar y quien obtuvo el mayor puntaje de forma consecutiva, sin embargo, no pudo llevarse la Gaviota de Plata. La cantante narró cómo fue su experiencia en esta competencia y, lejos de sentirse indignada, aseguró que está agradecida por esta oportunidad.

La joven artista se enlazó con '+Espectáculos' para contar detalles de su participación en este prestigioso concurso de la Quinta Vergara.

Durante su conversación con Jazmín Pinedo, la cantante contó cómo vivió la gran final de Viña de Mar, donde obtuvo un puntaje inesperado, tanto para ella, como para todos los peruanos que siguieron su participación en la competencia.

Lo que llamó la atención de muchos, es que la intérprete de 'Luchadora' no logró convertirse en la flamante ganadora del concurso, a pesar de haber destacado en todas sus presentaciones. Explico que no supo cuál fue su puntaje, solo le informaron que no había sido acreedora a la Gaviota de Plata.