Lita Pezo: Derrota de cantante en Viña del Mar habría sido por supuesto castigo contra Perú

La derrota de Lita Pezo en Viña del Mar sigue causando polémica, puesto que muchos compatriotas creen que hubo un robo en el puntaje del concurso, el cual afectó el resultado. Sin embargo, ahora salió una versión que habla sobre un supuesto castigo contra nuestro país, que impidió la victoria de nuestra representante.

Kevin Salcedo, quien acompañó con la quena a Ruby Palomino en la Quinta Vergara, señaló que el jurado habría tomado esta decisión para sancionar a su país vecino. Recordemos que, pesar de obtener los puntajes más altos en las dos primeras rondas con su interpretación de "Luchadora", la cantante perdió la gran final al ser calificada con tan solo 2.7 puntos.

El músico contó en sus redes sociales que llegó a dialogar con la producción de Viña del Mar sobre el bajo puntaje que recibió Lita Pezo en la ronda final. Para su sorpresa, le indicaron que la cantante no ganó porque el jurado había, supuestamente, castigado a nuestro país por conducta antideportiva.

"Conversando hoy con producción sobre lo ocurrido con Perú, comentaron que básicamente fue un castigo bajarnos el puntaje final por identificar un antivoto, donde los jurados llegaron a la decisión de sancionar este mal acto . Sea cierto o no, sería lo correcto, creo yo, que el Festival Viña del Mar diera un comunicado oficial dando las razones finales del por qué Lita, teniendo los más altos puntajes en todas sus galas no se llevó ninguna Gaviota, y así finiquitar nuestra sensación de robo", expresó.

Publicación de Kevin Salcedo

A pesar de no haber conseguido la Gaviota de Plata, Lita Pezo se mostró optimista y aseguró que esta experiencia le permitirá seguir creciendo en su carrera artística.

"Amigos lindos, quiero agradecer de todo corazón a todo el apoyo que me han dado hasta el último momento, de verdad, muchísimas gracias. Esto es un concurso y todo puede pasar, es algo que desde muy chiquita ya estoy acostumbrada, pero eso no nos define. Un concurso no ganado, no nos define. Voy a seguir luchando por mis sueños, por mí, por mi familia y por toda la gente que ha confiado en mí desde un inicio", puntualizó Lita Pezo en sus redes sociales.