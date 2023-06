'Cachaza' le reclamó a Rafael Cardozo por pedir que le regrese anillo de compromiso: ''¿Por qué? Si es un regalo''

En la última edición de ''América Hoy'', Rafael Cardozo estuvo como invitado especial y no dudó en hablar de su expareja, Carol Reali, más conocida como 'Cachaza'. Sobre todo porque al separarse, el excompetidor de ''EEG'' le habría pedido el anillo de compromiso de vuelta.

Durante el programa, el brasileño terminó por confesar que nunca vendió el anillo de compromiso que le regaló a Carol Reali cuando aún mantenían una relación sentimental, ttal y como se supo en diferentes medios de comunicación.

Cardozo relató el preciso momento en el le pidió a Cachaza que le regrese el anillo que le dio y reveló que la modelo no lo habría tomado bien.

"¿Ella lo tomó bien?", le preguntó Valeria Piazza al brasileño.

''Me preguntó el por qué... Yo le dije: 'Puedes llevarte todo de la casa, como te comente, lo único que te voy a pedir que dejes es el anillo. Y ella me dijo: '¿Por qué? Si es un regalo", señaló Cardozo.

Ante ello, el brasileño le explicó que para él, el anillo significaba un compromiso, el cual terminó cuando decidieron separarse.

" Mira yo te regalé un montón de cosas, llevate todo, pero el anillo es un compromiso que ya no lo tenemos más", explicó ante cámaras.

El exchico reality, sorprendió a muchos al revelar que mintió respecto a la venta del anillo de compromiso que le regaló a Cachaza, señalando que lo hizo para que dejaran de vincularla con ella y sobre todo dejaran de pensar que aún no la olvidaba.

"Yo he dicho eso en varios momentos (que lo vendí), para que la gente vea que ya fue, porque me siguen vinculando (...) Lo tengo guardado. Allí lo que vale de verdad, por más que sea oro, lo que vale es la piedra, tiene su documento y todo", contó el garoto.

Rafael Cardozo dejó boquiabierto a más de uno luego de su regreso al reality de competencia ''Esto es Guerra''. Durante su presentación, la expareja de Cachaza dijo que había negociado muy bien las clausulas de su contrato, por lo que se tomó la atribución de eliminar a Patricio Parodi, quien en un inicio pensó que se trataba de una broma; pero todo quedó claro cuando el tribunal le pidió al capitán de los leones que abandone el set.

"Me voy el día de hoy de este estudio, se olvidan de mí en 'EEG', se olvidan de mí en 'Baila conmigo' y también se lo digo a la productora Silvana que no me esté haciendo ninguna citación el fin de semana, ¡no voy a ir!", sentenció Patricio.