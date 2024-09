Candidata al 'Miss Grand Perú 2024' sufre APARATOSA caída en pasarela EN VIVO

Una de las candidatas del 'Miss Grand Perú 2024, sufrió una aparatosa caída durante su presentación preliminar del certamen de belleza al caminar al borde de la pasarela.

Daniela Reyna, representante de Áncash, vivió un bochornoso incidente cuando trataba de mostrar a todos su dominio en la pasarela al lado del resto de las otras aspirantes para conseguir la ansiada corona en el programa 'Mande quien Mande' (MQM).

Cuando pensaba que todo iba bien, la joven modelo perdió el equilibrio a causa de un desnivel, que le hizo caer abruptamente ante los espectadores y las cámaras. A pesar del dolor, Reyna no dudó en ponerse de pie rápidamente y mantener la calma, ganándose los aplausos de todos.

Lejos de verse afectada, la candidata, que lucía un traje de baño rosa y con una gran sonrisa, prosiguió con su grito oficial mencionando el nombre de la ciudad a la que representaba y que busca dejar en alto para enorgullecer a todos sus familiares con su profesionalismo y dedicación.

Gracias a su rápido accionar y no mostrar ningún nerviosismo, Daniela Reyna fue bien calificada por tener un espíritu competidor.

La actual Miss Grand Internacional, Luciana Fuster, también estuvo presente en el certamen hecho en 'MQM' y no pudo evitar quebrarse y llorar al despedirse de su reinado, una etapa importante en su vida.

"Me da pena. Es una de las últimas veces que voy a gritar 'Perú', pero lo hago con todo el corazón. (...) Voy a estar siempre agradecida con este espacio ('Mande quien mande') porque aquí me coroné y aquí me estoy despidiendo", expresó la expareja de Patricio Parodi.