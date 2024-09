¿Reconciliación? Patricio Parodi y Luciana Fuster habrían estado JUNTOS en Colombia

¿Reconciliación a la vista? Patricio Parodi y Luciana Fuster estarían a nada de retomar su relación, luego de estar separados por casi dos meses. Esto se debería a que ambos habrían coincidido en un viaje a Medellín, Colombia, en donde posiblemente conversaron sobre sus diferencias,

Durante la mañana de hoy, martes 3 de agosto, el programa 'América Hoy' abordó la reacción que tuvo el 'Pato' Parodi luego de que Flavia Laos reingresara a 'Esto Es Guerra'. Las presentadoras del magazine especularon los motivos por el cual él no se habría sentido tan cómodo de ver a la cantante. Es ahí donde surge la consulta: ¿Será acaso por Luciana Fuster?

Ante los rumores, Ignacio Baladán, quien es amigo de Parodi y fue invitado al programa, no dudó en pronunciarse. Respecto a la poca calidez del guerrero con la influencer, él menciono que estaba siendo "políticamente correcto", a fin de evitar rumores sobre un acercamiento a ella. Lo más peculiar fue que, tratando de aclarar la situación, soltó una infidencia en vivo.

"Hay que recalcar que Patricio y Luciana se reencontraron hace poco en una fiesta, pero ojo que Patricio estuvo muy feliz el fin de semana en Medellín. No sé mucho porque a mí me llamaron a las seis de la mañana y yo estaba con mi novia a mi lado, Patricio fue el que me llamó. Yo estaba en mi casa durmiendo y Patricio estaba en Medellín. Estaba muy feliz", reveló el 'chocolatero', causando asombro en el set.