María Pía Copello comparte detalles del accidente de su hijo y esposo en rally: "Se volteó el auto"

María Pía Copello ha compartido los angustiosos momentos que vivió tras el accidente de su hijo y esposo durante una competencia de rally. La reconocida conductora de televisión detalló cómo el vehículo en el que se encontraban perdió el control, volcándose en medio de la prueba.

El pasado sábado 15 de junio, María Pía Copello utilizó sus redes sociales para compartir imágenes y videos de un accidente que involucró a su esposo y su hijo mayor. Ambos se encontraban practicando para una próxima carrera de rally cuando el vehículo en el que estaban se volcó.

La conductora de televisión mostró las imágenes del auto con daños en el exterior, especialmente en la parte delantera, pero afortunadamente, el interior del vehículo estaba completamente intacto, lo que garantizó la seguridad de los ocupantes.

María Pía Copello no ocultó su nerviosismo y preocupación al ver la situación. "Estamos aquí, en las prácticas de los Samueles y vamos a ver lo que acaba de pasar", comentó en el video.

La conductora de 'Mande quien mande' destacó la importancia de la seguridad en el automovilismo, subrayando que lo fundamental es que el interior del auto permanezca intacto en caso de accidentes.

Tras el accidente, María Pía Copello agradeció la preocupación de sus seguidores, quienes le brindaron apoyo a través de mensajes en redes sociales.

La conductora de 'Mande quien mande' reconoció que, aunque el deporte de rally le genera temor, es algo a lo que deberá adaptarse mientras apoya a su familia en esta nueva aventura.

En marzo de este año, se anunció que Samuel Dyer, esposo de María Pía Copello, y su hijo mayor participarían en el Rally de Quilmaná.

Esta noticia tomó por sorpresa a Copello, quien reveló que su esposo ya practicaba rally en su juventud.

"En su momento fue un pleito, no actualmente, sino cuando éramos enamorados, pero yo digo, la vida es una y uno tiene que hacer lo que le guste... Esta vez no hubo pleito", mencionó.

Además, confesó que su hijo no le había contado sobre esta decisión, pero sospechaba que estaba en conversaciones con su padre. A pesar de sus temores, Copello decidió apoyar a su esposo e hijo en esta nueva etapa.

"La verdad que no sabía. Me ha dado una sorpresa. Creo que ellos ya estaban conversando, me dijeron que uno iba a ser el piloto y el otro el copiloto. Así que... ¡me muero!, pero si es algo que ellos quieren cumplir yo no voy a impedir que ellos lo hagan, están con esta nueva aventura", afirmó.