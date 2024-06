Carlos Álvarez arremete contra Jorge Luna y Ricardo Mendoza por su contenido: "Ya no son Huev***, son agresiones"

02/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Álvarez es uno de los comediantes con mayor trayectoria en nuestro país y, muchas veces, su humor ha causado más de una polémica. Sin embargo, el actor resaltó que el tipo de contenido que él comparte siempre tiene ciertos límites éticos.

Por esta razón, el artista peruano cuestionó a los conductores de 'Hablando Huevadas' y lamentó que se excedan con el tipo de bromas que realizan.

Arremete contra Jorge Luna y Ricardo Mendoza

En una entrevista con un diario local, el actor cómico Carlos Álvarez lamentó que Jorge Luna y Ricardo Mendoza se mofen de algunos problemas sociales que deberían ser tocados con pinzas. indicó que es bueno reírse de las situaciones que suceden día a día, pero siempre hay que realizar algunas excepciones.

" Puedes reírte de todo, de ti mismo, pero burlarte de un suicidio o una violación, me parece que son excesos y esa ya no son huevadas, son agresiones", sostuvo para Trome.

Asimismo, mostró su asombro por el público que celebra este tipo de contenido: "No me preocupan mucho los señores que están en los escenarios, me preocupa más la platea, el auditorio, que aplaude, se ríe y festeja ciertas bromas que me parecen fuera de lugar", expresó Álvarez.

¿El fin de Hablando Huevadas?

En el episodio de su programa 'Sólo queremos conversar', lo humoristas abordaron el tema de su cancelación en redes sociales e impactaron a sus seguidores al confesar que estaban evaluando dejar de hacer presentaciones en público. Sin embargo, al final dieron la respuesta más certera.

"Hermano, si hacemos el Madison Square Garden y nos retiramos de una vez. No se merecen más", dijo Jorge Luna visiblemente molesto. "Alucina que lo estaba pensando de verdad. Estas cosas te animan a no seguir. ¿No te da esa sensación? Ya me aburrí", agregó Ricardo Mendoza en clara referencia a las críticas que vienen recibiendo.

Enseguida, Jorge resaltó que si quisiera podría dejar de hacer 'Hablando Huevadas' porque tiene negocios, pero no lo hace porque está seguro que hay muchas personas que se divierten con sus espectáculos y eso lo reconforta.

"Tu sabes para qué hago esta hueva**. No lo hago para esos imbéciles que están en TikTok, no lo hago, lo hago para una familia que se sienta a vernos. Cuántas veces han venido a decirnos: 'estaba deprimida, he atentado contra mi vida 3 veces y ustedes me ayudaron', por eso lo hago sino estaría en mi casa. Ya lo he dicho yo tengo negocios", aseguró Jorge Luna.

Como se mencionó, Carlos Álvarez, cuestionó el contenido de 'Hablando Huevadas', por el tipo de bromas que realizan los conductores.