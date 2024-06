Mujer va a clases universitarias con su menor hijo y usuarios reaccionan: "No hay excusas para salir adelante"

02/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un emotivo y conmovedor caso, como el compartido en TikTok, donde una joven madre fue captada en compañía de su menor hijo en sus clases universitarias, demostrando que no hay excusas para salir adelante.

Muchas personas dejan de lado sus sueños profesionales para dedicarse completamente al cuidado de su hogar, debido a distintas circunstancias. Sin embargo, hay quienes encuentran la forma para continuar con sus estudios y sueños truncados.

Joven madre luchadora

En el material audiovisual, de solo 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una estudiante decide compartir con todos sus seguidores de la famosa plataforma china el día en que una de sus compañeras ingresó al aula acompañada de su pequeño hijo.

Según la escena, la joven madre, que vestía una casaca jean, usaba gafas y un jean negro, se reúne con el resto de sus amigos para coordinar lo que sería el pendiente de un trabajo y tomar apunte de la clase. Mientras tanto, el pequeño espera tranquilamente a su madre jugando con su celular.

"Mi compañera nos demuestra que tener un hijo no es impedimento para seguir con tus sueños y metas trazadas", se lee en la descripción del clip, que logró cientos de interacciones.

Además, la estudiante no desaprovechó en aplaudir a la joven madre por ser un ejemplo para otras progenitoras que tienen miedo de seguir luchando por salir adelante.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrar su apoyo a la madre e incluso algunas jóvenes se sintieron identificadas con su caso y aseguraron que no se deberían dar por vencidas para lograr ver sus sueños cumplirse.

"No hay excusas cuando realmente quieres algo", "es difícil, pero no imposible", "yo estoy por dejar la carrera porque en la universidad donde estoy no te dejan llevarlo, me sacaron con los guachimanes", "qué bueno que la apoyen, en mi salón cuando lleve a mi hija, tanto el profesor y mis compañeros se incomodaron", "lo mejor es consultar con el jefe de la carrera o decano para que te den autorización", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una madre peruana se convirtió en un conmovedor ejemplo de determinación y amor al no dudar en llevar consigo a su menor hijo a sus clases universitarias.