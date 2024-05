Peruano encadena su combi a un poste para evitar que se lo roben y usuarios reaccionan: "Ni para la grúa, ni el choro"

27/05/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un peculiar e insólito video, como el compartido en TikTok, donde un peruano no dudó en encadenar su combi a un poste de luz, vehículo que usa como herramienta de trabajo, para evitar que se lo roben en plena calle.

Muchas personas se encuentran cansados de tener que ser víctimas de la delincuencia, que va en aumento en el Perú, por lo cual, tratan de tomar la 'justicia por sus propias manos' y tratar de encontrar la forma de defenderse ante un ataque, ya sea a plena luz del día.

¿Medidas extremas?

En el material audiovisual, de solo 15 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven camina por las calles y se lleva una impactante sorpresa que lo deja completamente atónito.

Delante de él se encuentra estacionada una combi blanca, cerca a la acera y a un poste de luz, pero lo que se llevó la mirada de todos es que cerca a una de sus llantas traseras, el vehículo está amarrado con una cadena negra gruesa para evitar que alguien se lo lleve.

Normalmente, las personas ven estas acciones con vehículos más pequeños como bicicletas o scooter, pero esta vez, al parecer, el conductor decidió ser precavido y evitar que alguien robe la unidad con que sale todos los días a ganar un dinero con qué poder solventar sus gastos.

"Ni para la grúa, ni el choro", se lee en la breve descripción del clip, que logró cientos de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china. Ello deja entrever, que esta peculiar estrategia también sería para evitar que las autoridades policiales o de la ATU se lleve la unidad de transporte debido a alguna infracción.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y asegurar que debido al incremento de la delincuencia en el país uno debe tomar medidas desesperadas que los salven de ser una víctima más y tener que lamentar las consecuencias.

Por otro lado, algunos usuarios aprovecharon en dejar sus más peculiares ideas para evitar sufrir un robo.

"Es para que no se roben el poste o el carro", "está bien, ni para la grúa, ni para el choro", "en mi Perú no te aburres", "ja, ja, ja, yo también le pongo cadena gruesa para que no se roben mi auto", "medidas antes de que se lo roben", "así es el Perú, ya no hay confianza", "buena idea, lo pondré en práctica", "genial, extrema medida", "para que no se escape", "la inseguridad crece exponencialmente en el país", "para nuevos dueños nada es imposible", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hombre peruano no dudó en encadenar su combi a un poste de luz para evitar que sea robada a plena luz del día.