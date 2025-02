Chiquiwilo ARREMETE contra Magaly Medina: "Todo un año agarró mi contenido y no puso el crédito"

25/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El popular youtuber Carlos Venegas Velarde, conocido en el mundo digital como Chiquiwilo, estuvo como invitado en el programa Tiempo Muerto, conducido por Giancarlo Granda.

Durante la entrevista, Chiquiwilo compartió detalles sobre su carrera en las redes sociales, sus dificultades iniciales y las controversias que ha enfrentado, incluyendo un fuerte reclamo a la conocida conductora de televisión Magaly Medina.

¿Por qué acusa a Magaly Medina de apropiación de su contenido?

El youtuber no dudó en mencionar a Magaly Medina durante la entrevista con el periodista deportivo Giancarlo Granda, criticando abiertamente su comportamiento.

Chiquiwilo aseguró que la conductora de Magaly TV había utilizado su material en varias ocasiones sin dar créditos, lo que considera una falta de respeto hacia su trabajo.

"Durante un tiempo, Magaly usaba mis entrevistas y otros contenidos que creaba, pero nunca ponía los créditos. Eso me parece injusto, porque si otras personas lo hacen, ¿por qué ella no?, "He visto que a otras personas les pone la fuente, pero en mi caso no. Esa doble moral no me cuadra", afirmó.

"Seguramente dirá que no me conoce"

Si bien Chiquiwilo se mostró firme en sus declaraciones, no dejó de lado el hecho de que Medina podría no tener conocimiento de su trabajo ya que muchas veces Magaly aseguró no crear contenido.

En ese sentido, el youtuber mencionó que Medina, en su intento por iniciar un canal de streaming, había expresado en público que le gustaría crear contenido similar al de otros youtubers, pero criticó que lo hiciera sin dar el reconocimiento debido.

En cuanto a la reacción de la conductora, el youtuber reconoció que es probable que Medina no se refiera públicamente a su acusación. Sin embargo, insistió en que lo importante es que se valore el esfuerzo de quienes trabajan en plataformas como YouTube.

"Seguramente ella dirá que no me conoce o no sabe quién soy, pero no me importa. Directamente le digo Magaly, porque ella hace poco dijo voy hacer mi canal de streaming ya que yo les doy de comer a la gente, y acá lo digo expresamente, yo hacia entrevistas con varios invitados y agarró buen material semanal y no me ponía fuentes", aseguró Chiquiwilo.

La entrevista con Chiquiwilo reveló las tensiones existentes entre el mundo digital y los medios tradicionales, con acusaciones de plagio y apropiación de contenido.

Aunque la respuesta de Magaly Medina aún está por verse, el reclamo de Chiquiwilo subraya la importancia de reconocer el trabajo de los creadores digitales, cuya labor muchas veces es minimizada por aquellos en el ámbito televisivo.