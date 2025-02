Samantha Batallanos aplaude el trabajo de Milett en 'América Hoy': "La critican por ser guapa"

La modelo Samantha Batallanos no dudó en aplaudir el desempeño de Milett Figueroa como conductora del programa 'América Hoy'. La expareja de Jonathan Maicelo incluso aprovechó en defenderla y asegurar que solo la "critican por su belleza y talento".

Milett Figueroa dejó sorprendido a más de uno de sus seguidores tras dejar Argentina para convertirse en la nueva conductora del magazine 'América Hoy' en reemplazo de Brunella Horna. Sin embargo, su incorporación generó cientos de críticas, no solo por usuarios, sino también por otros personajes de la farándula, por su desenvolvimiento en el set.

En medio de esta situación, Samantha Batallanos reapareció para defender a la pareja de Marcelo Tinelli, asegurando que tiene mucho talento, el cual la llevó a "representarnos" en tierras gauchas. No solo destacó el esfuerzo de 'Milechi', sino que le 'echó flores' por ser una mujer trabajadora que nunca se da por vencida a pesar de los contratiempos o comentarios negativos hacia su persona.

"Me encanta el trabajo que está haciendo Milett en el programa 'América Hoy', yo como peruana siempre la he estado apoyando. Me parece una chica muy guapa y talentosa, tal como se ha visto su desempeño en Argentina, donde nos ha representado", expresó en entrevista con el diario 'Trome'.