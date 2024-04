Chola Chabuca se niega a cantar tema que recuerda a Alex Brocca: "Ahorita no voy a cantar eso"

La Chola Chabuca, personaje interpretado por Ernesto Pimentel, continúa siendo objeto de noticia después del estreno de su película donde se menciona a Alex Brocca. Recientemente, el personaje se rehusó a cantar el tema viral que recuerda a su expareja, quien falleció hace 20 años.

Recordemos que el nombre de Alex Brocca se ha vuelto tendencia en redes sociales y han salido a la luz múltiples reportajes y entrevistas que le hicieron en los años 90 y a inicios de los 2000; además, la mayoría de video se han asociado a un conocido tema de Armonía 10, que curiosamente fue interpretado por Ernesto Pimentel hace varias décadas.

Se trata de la canción 'Tomara para olvidar', que originalmente era interpretado por Walter Lozada, pero Ernesto también cantó hace muchos años ya actualmente ha sacado una nueva versión en vivo.

Sin embargo, en su más reciente programa uno de los imitadores de su staff le pidió que cante nuevamente el tema y la reacción de Chabuca sorprendió.

"No, ahorita no voy a cantar eso" , expresó con evidente fastidio, para luego cambiar de tema en automático.

Cabe resaltar que, en la más reciente edición de su programa, Ernesto cantó nuevamente el tema, pero de forma especial, y dejó una emotiva frase que iría dirigida a Alex.

Fue durante una entrevista en el 2023 que Ernesto, quien da vida al entrañable personaje de la 'Chola Chabuca', anunció que está escribiendo sus memorias.

"Te cuento que empecé a escribir mi libro el año pasado. Fue tanta la situación que decidí parar, pedí ayuda de una persona para que me ayude en estilo. Sentía que me ahogaba, decía esto lo puedo decir, esto no lo puedo decir. Siento que si bien mi vida ha estado expuesta, siempre he tratado de guardar el trasfondo de alguna de estas cosas", indicó Ernesto en entrevista con Trome.