Samahara Lobatón no emitió primer capítulo de su podcast 'MAPA' ¿Lo canceló?

Samahara Lobatón vuelve a dar que hablar, pero no por un escándalo relacionado a su actual pareja Bryan Torres, sino porque a la fecha, no ha emitido el primer capítulo de su podcast 'MAPA', el mismo que viene anunciado desde hace varias semanas atrás.

Miles de usuarios esperaban con ansias el estreno del primer capítulo del podcast 'MAPA', conducido por Samahara Lobatón. Si bien este proyecto tenía previsto emitirse el pasado martes, 4 de marzo, nunca llego a concretarse.

Los seguidores y la prensa de espectáculos quedaron a la expectativa de lo que pudo haber ocurrido e incluso se ha llegado a especular que la influencer de 23 años habría decidido cancelar la emisión de su 'nuevo bebé' a raíz del escándalo que involucra al padre de su segunda hija, Bryan Torres.

Es así que durante la más reciente edición del programa 'Préndete', se presentó un informe, donde se cuestiona la supuesta cancelación del proyecto de la segunda engreída de Melissa Klug.

"Estuvimos de sapos y no subió ni una historia ni el primer capítulo (...) ¿Qué pasó? para que deje plantados a todos", se le escucha decir a la voz en off del reportaje.

Durante una de las más recientes ediciones del programa 'Magaly TV, La Firme', la conductora tuvo una extendida conversación con Samahara Lobatón, donde le cuestionó el hecho de acompañar recurrentemente a Bryan Torres en sus eventos. Y es que las imágenes dejan entrever que la influencer estaría vigilando al salsero en todo momento.

Es por ello que, en respuesta, la primera hija de Abel Lobatón descartó totalmente dicha situación, afirmando que siempre ha estado presente en los shows del cantante, pero que nunca las cámaras de televisión llegaron a captarla.

"No estoy como guachimana, estoy acompañado a Bryan a sus eventos, siempre lo he hecho nunca me han grabado", aclaró.