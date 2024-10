Christian Cueva habló por PRIMERA VEZ sobre su relación con Pamela Franco: Se vienen "sorpresas"

28/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Ya casi! El futbolista Christian Cueva sorprendió a todos tras pronunciarse por primera vez sobre la relación que mantiene con Pamela Franco. Tras ser abordado por la prensa, el popular 'Aladino' respondió que, dentro de poco, se vendrían sorpresas respecto a este tema, dejando en shock a muchos seguidores de la farándula peruana.

Cueva anuncia "sorpresas" respecto a la Franco

Tras su llegada a Lima, el jugador del Cienciano fue sorprendido por un popular programa de espectáculos, en donde fue consultado por el último incidente que tuvo al finalizar el partido contra la 'U', en donde protagonizó un altercado presuntamente por su molestia contra el DT Ferrari. En tal sentido, solo atinó a decir que se trata de "fútbol".

No obstante, 'Cuevita' no pudo evitar las preguntas referidas a la cumbiambera, debido al ya casi confirmado romance que mantendrían juntos. Si bien no se animó a responder con contundencia, indicó que. cuando vocean el nombre de Pamela en sus partidos, no le toma mucha importancia porque sabe separar el fútbol de los aspectos personales.

Además, le lanzaron la pregunta de rigor respecto al presunto romance que mantiene con la intérprete de 'Dile'. La insistencia respecto a por qué no se animaría a oficializar dicha relación amorosa motivaron que solo atinara a responder, con una ligera sonrisa, "sorpresas". Ello sugirió que, dentro de poco, habría una gran revelación que pondría fin a la ola de rumores.

"Gracias a Dios todo bien, feliz", indicó a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Además de reiterar hasta en cuatro oportunidades que habrían "sorpresas", Cueva no se mostró incómodo ante las consultas, por lo que esto insinuaría que, a estas alturas, ya no le afectan las especulaciones que lo vinculan a la Franco.

¿Qué dijo de Pamela López?

Por otro lado, también le preguntaron respecto a la actual situación que afronta tras la separación de su aún esposa, Pamela López. Ante las consultas respecto a denuncia que habría realizado contra ella, evitó dar algún tipo de declaración, asimismo, guardó silencio sobre los rumores de que estaría desentendiéndose de sus hijos, y solo atinó a afirmar que ama a sus pequeños.

A su vez, se refirieron a la reciente "incursión" de la López en la venta de marcianos, algo que él sugirió y que ella no tardó en realizar. Tal respecto, no dijo nada, solo inclinó la cabeza e hizo una mueca, mostrando su extrañeza.

Fue así que Christian Cueva se refirió por primera vez a la relación que mantendría con Pamela Franco, luego de que ambos sean vistos muy seguido por las cámaras de televisión. ¡Se vienen sorpresas!