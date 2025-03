Christian Cueva iba a la Iglesia para conseguir el perdón de Pamela López: "Me decía cree en mí"

Pamela López reveló que Christian Cueva asistía a la Iglesia con el único propósito de conseguir su perdón tras darse a conocer casos de sus presuntas infidelidades con distintos personajes de la farándula local, entre ellas Pamela Franco.

Pamela López se sentó la noche de ayer en el 'sillón rojo' de 'El Valor de la Verdad' para revelar los problemas que tuvo durante su matrimonio con el 'pelotero' Christian Cueva, pero al responder la pregunta 12, dejó a todos sus seguidores desconcertados.

La trujillana señaló que 'Cuevita' estaba dispuesto a todo para recuperar su amor y a que su familia se mantenga unida, a pesar de haber 'sacado los pies del plato'. En ese marco, López Solórzano contó que cuando el futbolista ya no encontraba otro argumento para ser perdonado, iba en busca de su pastor para recibir terapia espiritual.

Sin embargo, no todo habría quedado ahí, ya que el jugador de Cienciano le insistía en que confiara en que su arrepentimiento por serle infiel era sincero.

"Él mismo me dice un día 'estoy desesperado, ya no sé qué hacer, cree en mí, yo voy a cambiar. Ya no soy el que hizo esas cosas, quiero ser el mismo cholito de antes, el que comía cualquier cosa y no tenía problemas", señaló Pamela, argumentando que lo aceptó, pero "esa tregua" duró muy poco.

Pamela López también aprovechó en calificar de inestable a Christian Cueva, ya que su supuesto arrepentimiento le duró muy poco porque a los pocos meses de acudir a la iglesia cristiana y estar juntos íntimamente lanzó un comunicado en redes sociales anunciando que ya estaba distanciado de ella tomándola por sorpresa.

Pamela López confiesa que Cueva le pedía perdón por serle infiel.

Otra impactante confesión que realizó Pamela López en el programa 'EVDLV' fue que la cumbiambera Pamela Franco habría perdido un hijo de Christian Cueva cuando aún él estaba viviendo a su lado y la de sus retoños.

La trujillana indicó que fue Janet Barboza la encargada de darle esa información, aunque no precisó cuál fue la causa de la pérdida. Cuando López confrontó al futbolista por este caso, Cuevita le aseguraba por la vida de sus hijos que era falso.