Pamela López no quiere que sus hijos con Cueva se relacionen con Pamela Franco: "Ella fue la amante"

10/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López vuelve a remecer la farándula local tras revelar en 'El Valor de la Verdad' que no estaría dispuesta a que Pamela Franco, a quien calificó "la amante" de Christian Cueva, se relacione con los hijos que tuvo con el futbolista.

Pamela López no quiere a Pamela Franco cerca de sus hijos

Luego de confesar que diera a conocer audios comprometedores en el programa donde Christian Cueva desprecia a Fabiana, la hija mayor de Pamela López y aseguraba que ella "no era nada suyo", la trujillana no dudó en responder a la tercera pregunta en el famoso 'sillón rojo' que tenía relación con la cumbiambera Pamela Franco, a quien muchos califican como "la manzana de la discordia" de su matrimonio con 'Aladino'.

"¿Dejarías que tus hijos se relacionen con Pamela Franco?", fue la interrogante que Pamela López, sin titubear, contestó: "No", alegando que no podía aceptar que una mujer que no supo respetar su relación esté cerca de sus "retoños".

La empresaria tampoco desaprovechó la oportunidad de resaltar que la cumbiambera era "la amante" del futbolista de Cienciano y que sus hijos no la conocían de persona, solo por los medios, por lo cual, le era inconcebible que forme parte de sus vidas.

"Creo que ella no llegó a la vida del padre de mis hijos de la manera correcta. Hubiese sido distinto si se acababa la relación y al día siguiente empezaba otra. No me gustaría porque ella sabía perfectamente que estaba embarazada de mi segundo y tercera hija. Ella siempre supo que fue la amante", agregó, mientras estaba acompañada de su hija mayor y dos de sus amigas.

¿Pamela López le pone el 'pare' a Pamela Franco, pareja de Cueva?

Pero no todo quedó ahí, ya que Pamela López siguió explayándose y argumentando que su rechazo a que "la amante" de Christian Cueva trate de acercarse a sus hijos se debía a que "hubo mucho sufrimiento" en su vida por la infidelidad del 'pelotero'. Además, cuestionó duramente a Franco Viera por ni siquiera respetar que ella estaba embarazada y meterse con el padre de sus hijos.

"Ella no era una niña que le inventaban cosas o que la engañaban, ella sabía perfectamente que él estaba casado. Ha habido mucho dolor, especialmente por mis hijos. No consideraría que convivan con ella", indicó la empresaria.

¿Christian Cueva llevó a Pamela Franco a Brasil?

Incluso, Pamela López reveló en 'El Valor de la Verdad' que Christian Cueva le confesó que Pamela Franco le exigía que la oficializara, por lo cual, comenzaban los conflictos en su relación extramatrimonial. Sin embargo, lo que sorprendió fue cuando la trujillana señaló en el sillón que 'Cuevita' llevaba a Pamela Franco a los hoteles de concentración cuando jugaba en el Club Santos de Brasil.

De esta manera, ayer, Pamela López lanzó impactantes confesiones, entre ellos, que no aceptaría que Pamela Franco se relacione con sus hijos, a pesar de que esté saliendo con Christian Cueva.