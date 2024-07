Christian Cueva niega a Pamela López y Pamela Franco: "Dejen de jod*r con tanto invento de mier**"

Christian Cueva no soportó tanto cargamontón y arremetió contra sus detractores. Con un reciente comunicado, el futbolista peruano pidió que dejen de molestarlo con inventos respecto a su vida privada, puesto que últimamente se rumorea que estaría detrás de su aún esposa Pamela López a raíz de que Pamela Franco se fue a Europa.

Tal parece que Christian Cueva se cansó de las fuertes especulaciones respecto a una posible reconciliación con la madre de sus hijos, Pamela López, quien en los últimos días se ha mostrado disfrutando de Trujillo, mientras que el volante nacional se codeaba con la cantante Marisol en un concierto en la misma ciudad.

No obstante, lo que más ha llamado la atención de toda esta situación es que la esposa de 'Aladino' compartió una imagen de una rosa azul, la cual tendría un peculiar significado relacionado a la conquista de un amor imposible.

Además, hace algunas semanas, lo mismo mostraba Pamela Franco en sus redes sociales, por lo que la posibilidad de que el jugador estaría planeando tener algún tipo de romance con ambas incrementaba cada vez más.

A raíz de ello, los comentarios continuaron y el deportista no ha tenido mejor solución que compartir un reciente comunicado en el que arremete contra todos sus detractores y niega tener algún tipo de vínculo con las féminas antes mencionadas, puesto que a la única persona a la que envía flores "por desgracia" es a su abuelo.

"Dejen de jod*r con tanto invento de mier**. Por desgracia a la ´única persona que le llevo flores es a mi abuelo. Ahora dejen vivir la vida y no jod**", fue el mensaje que dejó el popular 'Aladino' en sus redes sociales.

Christian Cueva explota en redes sociales.

Fue en el programa 'América Hoy' que Pamela Franco decidió pronunciarse sobre el polémico asunto que gira en torno a su 'relación' con Christian Cueva.

A través de WhatsApp, la cantante de cumbia fue consultada sobre el vínculo que mantendría con el popular 'Aladino', a lo cual ella respondió de manera tajante.

"Yo estoy trabajando, no estoy de haragana, enfocada en lo mío y los demás digan o hagan, no me importa", escribió la artista.