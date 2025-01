Christian Cueva se quiebra en 'Andrea' y promete cambiar: "Quiero reparar el dolor de mis hijos"

24/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La otra cara de la moneda está a punto de ver la luz. El polémico futbolista Christian Cueva dará su versión sobre los episodios de violencia y conflictos familiares con su aún esposa, Pamela López, en el esperado estreno de la séptima temporada de 'Andrea', el programa conducido por Andrea Llosa.

Christian Cueva promete cambiar

En un adelanto difundido el jueves 23 de enero por ATV, se mostró a Andrea Llosa enfrentando al jugador de Cienciano con un video que lo implica directamente en un episodio de agresión hacia Pamela López.

Aunque Christian Cueva intentó justificarse diciendo que fue ella quien lo tomó del brazo, la periodista fue enfática al señalar la gravedad de la situación: "La has arrastrado de los pelos, yo he visto el video", le espetó.

El futbolista, notablemente afectado, aseguró que solo buscaba defenderse y explicó: "Tuve que soltarme en algún momento y me fui". Sin embargo, Andrea Llosa resaltó que la verdad de los hechos solo la saben ellos dos: "Me puedes decir lo que te da la gana, pero yo no sé qué habrá pasado en esas cuatro paredes".

En medio de la entrevista, Christian Cueva se mostró emocional al hablar sobre el impacto de los conflictos en sus hijos. " Lo que hoy quiero es reparar mucho dolor de mis hijos . Mucha gente me señala, me juzga", dijo conmovido, dejando entrever un intento por reivindicarse frente al ojo público.

Este lunes #Andrea entrevista a Cueva! 🔥🔥🔥

Tía querías tu colchón, ahí tienes tu colchón king Size!!! pic.twitter.com/G8sskztSJK — Pajita (@MeDicenPajita) January 23, 2025

Christian Cueva muestra inédito chat

Además de los episodios de violencia, la entrevista abordará otro tema polémico: la relación de Pamela López con Luis Fernando Rodríguez, con quien, al parecer, habría intercambiado mensajes en fechas recientes.

En el adelanto, Andrea Llosa leyó uno de los mensajes intercambiados: "Si escribirte implica que tu esposa se incomode conmigo, es un riesgo que asumo".

Estas palabras desataron la molestia de Christian Cueva, quien cuestionó las intenciones de Luis Fernando Rodríguez: "¿A qué juega?", expresó visiblemente incómodo. Este intercambio añade un nuevo elemento al conflicto familiar, generando aún más expectativa por las declaraciones que serán transmitidas en la entrevista completa.

¿Dónde y cuándo ver la entrevista de Cueva?

El estreno de la séptima temporada de 'Andrea' promete ser uno de los programas más comentados del año. La esperada entrevista con Christian Cueva se transmitirá este lunes 27 de enero a las 8:40 p.m. por ATV.

