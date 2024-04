Cirujano SE NEGÓ a operar a la Muñequita Milly y ella acudió con el Dr. Fong: "No puedo esperar, no hay tiempo"

La muerte de la Muñequita Milly ha puesto de luto al folclore nacional y ha dejado un profundo vació en su familia y sus fanáticos. La cantante de 23 años falleció tras someterse a una liposucción con el Dr. Fong y según reveló su amiga, Milly acudió con él porque otro médico se negó a operarla porque no estaba lista.

La noche de ayer 'Magaly TV, la firme' conversó con Beatriz, amiga de la reconocida cantante de Puno, quien contó que la Muñequita estaba entre dos opciones de médicos para realizarse una cirugía de liposucción.

El primero médico se negó a operar a Flor Sheiza Quispe Sucapuca, debido a que no estaba en óptimas condiciones para la cirugía. Fue entonces que la cantante decidió acudir con el Dr. Fong, quien se procedió a hacerle la liposucción.