¿Cómo es posible? Brunella Torpoco sorprende al confesar que no le gusta como canta ni su música

La reconocida cantante peruana, Brunella Torpoco, hizo una sorprendente aparición en el programa de YouTube de Carlos Orozco, donde abordó temas relacionados con la música y la industria de la salsa. Durante la entrevista, la artista no solo respondió a los elogios de sus seguidores, sino que también reveló un aspecto inesperado de su perspectiva musical.

Sorprendente confesión

En un momento revelador, un seguidor expresó su admiración hacia Brunella Torpoco, aunque con una crítica inusual: " Brune, no me gusta tu música, pero me encantas tú ". La cantante respondió con honestidad: " Pienso igual que tú. A mí tampoco me gusta cómo canto, no me gusta escucharme, no me gusta mi música , pero me gusta cómo soy como persona". Esta declaración desconcertó tanto a Carlos Orozco como a Daniel Marquina.

Postura ante las críticas

Brunella Torpoco aseguró que no se siente molesta al recibir críticas sobre su voz, ya que ella misma comparte la opinión de algunos de sus seguidores. "No me molesta. Al contrario, me pongo en su lugar. Si a mí tampoco me gusta ni cómo canto, mucho menos a otros ", agregó la intérprete de éxitos como 'Señora', 'Honda/Costumbres', 'Otra ocupa mi lugar' y 'Mix de guarachas'.

Influencias musicales

Durante la entrevista, Brunella Torpoco compartió sus artistas favoritos, destacando su amor por la salsa, los boleros y la cumbia. Entre sus influencias se encuentran el Gran Combo de Puerto Rico y Grupo Niche en el ámbito de la salsa, así como Agua Marina y Armonía 10 en el género de la cumbia.

Relación personal y profesional

La cantante aprovechó la oportunidad para hablar de su relación con el músico Luis Torres, quien también funge como su mánager. Brunella Torpoco elogió la contribución significativa de su pareja a su carrera artística, describiéndolo como la "mente maestra" detrás de su éxito.

"Siempre me ha ayudado en todo el tema musical. Si no fuera por él, no estaría acá. Yo pongo la voz, pero él ha sido la mente maestra, tengo bastante admiración y respeto por él porque me ha ayudado muchísimo. Él ha hecho otra persona de mí", expresó la artista chalaca, quien lleva cinco años de relación con Torres.

La reveladora entrevista de Brunella Torpoco no solo ofreció un vistazo honesto a sus opiniones sobre su propia música, sino también destacó la importancia de la colaboración y el apoyo en su carrera. La talentosa cantante peruana continúa desafiando las expectativas y compartiendo abiertamente su experiencia en la industria musical.