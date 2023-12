"No actualizan su enseñanza": estudiante de la UNI lanzó dura crítica a sus profesores y usuarios reaccionan

Una de las casas de estudios superiores más importantes del país es la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). destacando sobre todo por la calidad de profesores que enseñan allí. Sin embargo, un estudiante lanzó una dura crítica a uno de sus tutores, desatando la polémica en TikTok.

El video fue publicado en forma de entrevista para el canal de Youtube del profesor y científico Modesto Montoya. Allí, un joven estudiante de la UNI brindó su opinión sobre el método de enseñanza que aplican dentro de la institución.

"No me gustó mucho el curso de Dibujo Mecánico, más por cómo se enseña (este curso). Aquí (en la UNI) algunos ingenieros son muy académicos, dejan de lado la actualidad. No se actualizan. La ciencia y tecnología siempre se actualiza y los ingenieros de hoy en día, en su mayoría que enseñan Electrónica o Mecatrónica, no se distingue su pedagogía como sí lo hacen en el extranjero", explicó el alumno.