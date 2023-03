Anuel AA le responde a Karol G: "Tú no eres Shakira ni yo Piqué"

05/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La expareja de Karol G estrenó su nuevo tema "Más rica que ayer" y se suma a la tendencia de canciones de despecho. Tras dos días de haberla publica, Anuel AA ha logrado posicionar su canción en el puesto N. 2 del ranking Music videos trending worldwide.

Gracias a todo el mundo escuchando y viendo el video, apoyándome, en especial a los reales que han estado conmigo desde el comienzo de mi carrera. Los amo", expresó el artista a través de sus historias de Instagram.

Tras el estreno de TQG, canción en la que Karol G y Shakira dejaron algunos mensajes para sus exparejas Anuel AA aprovecho su última canción para contestarle a la popular Bichota. Con 14 millones de vistas y 29 528 comentarios en Youtube, la canción cuenta la historia de una pareja que atravesó muchos momentos de traición.

Estrenada el último viernes en colaboración con "Mambo Kingz y "DJ Luian", en la letra de la canción Anuel AA habla de un hombre que no piensa juzgar las acciones de su expareja porque sabe que la ha traicionado antes.

"Yo te fallo y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme. Tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que tú y yo fuimos, yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos".

Pero lo que ha causado que sus seguidores crean que se refiere a Karol G es que en una parte de la canción el intérprete menciona el término "Bebecita". Como se recordará, este apodo era el que usaba Anuel AA para referirse a su entonces novia.

"Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él", dice la letra.

Los hombres no lloran, los hombres facturan

Como si la letra de la canción no fuera suficiente, el artista aprovechó su cuenta de Instagram para compartir una serie de instantáneas acompañadas con la misma frase que popularizó la canción de Shakira con Bizarrap.

En las fotografías se puede ver al artista sonriendo en un estudio de música. Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y comenzaron a decirle que le gusta "ver el mundo arder".