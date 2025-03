Cueva se casó con Pamela López al saber que Pamela Franco esperaba un bebé, revela Melissa Klug

31/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug se sentó en sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) y, sin ningún problema, se animó a revelar que Christian Cueva se casó con Pamela López al enterarse de que Pamela Franco estaba esperando un bebé ¿Por resignación?

¿Cueva se casó con Pamela López por obligación?

Durante la más reciente edición de 'EVDL', Melissa Klug confesó que el matrimonio de Cueva con Pamela López se habría dado en medio de la presión y resignación al enterarse de que su amada Pamela Franco estaba embarazada de un conocido cantante de cumbia, y no por amor como muchos creyeron.

Además, la popular 'Blanca de Chucuito' aseguró que el volante nacional le contó que la decisión de formalizar su relación con la madre de sus hijos fue porque ella constantemente lo chantajeaba con destruir su carrera si no accedía.

"Él me contó que se casaba con la López porque se había enterado que Pamela Franco iba a tener un hijo (...) y él sentía que ya la había perdido. Además que tenía una presión por parte de ella (Pamela López)", contó la empresaria bastante segura.

La Klug agregó de manera contundente: "Ella cuenta acá que 'Cuando me iba a casar le digo a él que me muestre todo y me encuentro 30 mujeres', pero él me dice que ella lo chantajeaba con eso, que si no se casaba, ella iba a destruir su carrera futbolística, que iba a salir en la prensa y así lo chantajeaba".

Con ello, Melissa dejaba en claro que Cuevita no habría tenido otra opción que aceptar casarse con la animadora de eventos, quien también se presentó en el programa de Beto Ortiz para contar su versión, la misma que fue totalmente diferente a las revelaciones de la ex de Jefferson Farfán.

Melissa Klug confirma amorío entre Cueva y Marisol

Según Klug, Cuevita le contó que admiraba mucho a Marisol y que, además, solían llamarse, citarse, verse, escribirse, etc., Sin embargo, agregó que ya no podía soltar más información al aire porque aquel amorío había sido bastante intenso y prefería darle detalles al termino del programa.

"Yo sabía. Me contó que la admiraba mucho y bueno ya es público todo sus chats, todas sus conversaciones (...) Sí se hacían videollamadas (...) Se llamaban, se citaban, se veían, se escribían (...) Yo no puedo hablar cosas. Si me contó todo, pero te cuento todo fuera de cámaras porque es muy fuerte" reveló Melissa Klug en el programa de Beto Ortiz.

Sin duda, las revelaciones de Melissa Klug en 'EVDLV' siguen causando revuelo, sobre todo porque aseguró que Christian Cueva se casó con Pamela López por presión y resignación al conocer que Pamela Franco esperaba un bebé.