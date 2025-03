Melissa Klug confirma amorío clandestino entre Christian Cueva y Marisol: "Me contó todo"

Melissa Klug se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad', siendo su participación una de las más esperadas debido a las fuertes revelaciones que tenía por hacer. Entre ellas, la empresaria se refirió a la polémica que envuelve a Christian Cueva y Marisol, dejando en claro que si existió un amorío clandestino.

Durante la última edición de 'El Valor de la Verdad', se contó con la presencia de Melissa Klug, quien respaldada por sus tres amigos, llegó al set para responder con lujo de detalles todas las preguntas que el conductor le hiciera.

Es así que, entre las muchas interrogantes que Beto Ortiz le hizo, hubo una que llevó a la empresaria a referirse a la polémica entre Marisol y el futbolista peruano, pues, como se recuerda, hace algunas semanas, un conocido programa de espectáculos difundió una serie de chats que confirmaban que la cumbiambera de 44 años estuvo enamorada del popular 'Aladino'.

Según Klug, Cuevita le contó que admiraba mucho a la 'Faraona' y que, además, solían llamarse, citarse, verse, escribirse, etc., Sin embargo, agregó que ya no podía soltar más información al aire porque aquel amorío había sido bastante intenso y prefería darle detalles al termino del programa.

"Yo sabía. Me contó que la admiraba mucho y bueno ya es público todo sus chats, todas sus conversaciones (...) Sí se hacían videollamadas (...) Se llamaban, se citaban, se veían, se escribían (...) Yo no puedo hablar cosas. Si me contó todo, pero te cuento todo fuera de cámaras porque es muy fuerte" reveló Melissa Klug en el programa de Beto Ortiz.