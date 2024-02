Cueva le pedía tranquilidad a Pamela Franco tras comunicado de su esposa: "No pasará nada, yo te amo"

La novela que tiene como protagonista a Christian Cueva y Pamela Franco continúa. Esta vez, la esposa de futbolista brindó detalles inéditos de lo que habría sido la relación extramatrimonial entre el padre de sus hijos y la cumbiambera.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora compartió un informe en el que reveló conversaciones que tuvo con Pamela López, quien abiertamente confirmó que fue la misma pareja de Pamela Franco, el encargado de darle todos los pormenores del 'affaire' entre la cantante y el popular 'Aladino'.

En ese sentido, López precisó que el novio de la líder de 'Pamela Franco y Orquesta' le contó que la misma artista llamó a su suegro para que interceda y pueda hablar con Christian Cueva sobre el comunicado compartido en redes sociales, donde la acusaban de ser la amante del futbolista.

Como se recuerda, luego del ampay a la pareja de Pamela Franco, la esposa del volante de la Selección Peruana compartió un comunicado donde afirmaba que la cumbiambera intentaba vender una imagen de 'víctima', pese a que se había metido en su relación durante bastante tiempo.

A raíz de ello, el padre de la hija de Franco le contó que la cantante llamó a 'Cuevita' y este en su borrachera le pidió que se calmara, además de confesarle que la amaba y que pronto serían felices.

"Me cuenta (la pareja de Pamela Franco) que Cueva le decía 'oh mi amor tú tranquila!' Estaba muy borracho, estaba tomando después de mi comunicado, le decía 'tú tranquila, ella no tiene nada, no te va cag... en nada, no va pasar nada, no te preocupes, yo te amo a ti y vamos a ser felices'", reveló.