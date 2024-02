¡Se queja! Nataniel Sánchez despotrica contra 'Al Fondo Hay Sitio': "No me dejaban estudiar"

Nataniel Sánchez se encuentra de vacaciones en Perú, promocionando su nuevo tema musical. En ese sentido, apareció en un conocido programa de YouTube y contó detalles no solo de su vida privada, sino de su posible regreso a 'Al Fondo Hay Sitio'.

En una reciente entrevista para el podcast de Verónica Linares, la reconocida actriz peruana, quien acaba de debutar como cantante, reveló que, en múltiples ocasiones, su papel de 'Fernanda de las Casas' fue un impedimento para continuar con sus estudios.

"Al Fondo Hay Sitio no era el obstáculo, sino la cabeza, la productora decía si sí o si no. Claramente, ella no era la que no me dejaba estudiar. No tengo conversaciones con 'Al Fondo Hay Sitio', tuvimos en su retorno, ellos me convocaron, hicimos una reunión", dijo en un primer momento.