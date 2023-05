'Cuto' Guadalupe confirma separación de Charlene Castro tras ampay de infidelidad

Luis 'Cuto' Guadalupe se presentó frente a los medios de comunicación después de que su pareja, Charlene Castro, fuera protagonista de un reportaje en el que fue captada saliendo de un hotel con otro hombre.

Durante la conferencia de prensa, el exfutbolista peruano reveló que había perdonado a la mujer a la que alguna vez amó, pero dejó en claro que su relación había llegado a su fin.

"¿La has perdonado?", preguntó una periodista. "Lógico, porque es parte de la vida. Yo estoy en un momento de mi vida en que no tengo espacio. Si me hubiera agarrado en mi época de 'Cuto' (bravo), voy y tumbo ese edificio", dijo el también conductor para después afirmar que todo tiene un propósito de por medio.