¿Dirá lo mismo? Así condenó la infidelidad el 'Cuto' Guadalupe antes de ampay a su esposa

Luis 'Cuto' Guadalupe entró en el ojo de la tormenta luego de que las cámaras de Magaly TV captaran a su esposa, Charlene Castro saliendo de un hotel con otro hombre. El ampay cayó como balde de agua fría al exfutbolista, quien incluso había criticado la infidelidad anteriormente sin imaginar que sería el siguiente en sufrirla.

Las palabras del campeón con Juan Aurich se refirieron a la situación que atravesaba Paolo Hurtado y su esposa luego de que fuera visto con Jossmery Toledo. Al respecto, el 'Cuto' Guadalupe dio su opinión pese a que el exseleccionado nacional era su amigo.

Y es que para el ahora conductor de Youtube, la infidelidad es una acción condenable, pues no se evalúan las consecuencias que podría tener para la familia.

"Espero que esta pesadilla termine pronto. Yo no voy a decir que él es inocente. A veces uno no mide el daño que puede causar, no es justo que una relación de tantos años esté pasando por este tipo de cosas", opinó aquella vez.