Cuto Guadalupe: Jazmín Pinedo aplaudió que exfutbolista perdonara a su esposa tras ampay

Luego del ampay a la esposa del 'Cuto' Guadalupe por parte del programa de Magaly Medina, muchos conductores de la farándula no dudaron en pronunciarse respecto al tema, por lo que la modelo y presentadora de espectáculos, Jazmín Pinedo también dio su descargo y aplaudió la decisión del exdeportista tras perdonar a su esposa luego de que le fue infiel.

La conductora del programa 'Más Espectáculos' del canal 4, Jazmín Pinedo, opinó acerca de la decisión del 'Cuto' Guadalupe y consideró como un acto de caballerosidad que haya perdonado a su pareja luego de que ella le fuera infiel.

"Me quedo con palabras bastantes sabias de la entrevista del Cuto. Primero, la fe es algo que jamás se tiene que perder, pase lo que te pase porque es lo que te mantiene vivo'', inició diciendo la conductora.

Además, aseguró que nadie está libre de vivir una situación que involucre la infidelidad, debido a que somos seres humanos y podemos equivocarnos.

Luego, nadie está libre de pasar por una situación como esta, ni de una parte ni de la otra. Los seremos humanos no somos perfectos y estamos propensos a equivocarnos", agregó.

La popular 'chinita' reiteró que el 'Cuto' fue muy sabio al decidir perdonar a la madre de su menor hijo y aseguró que no tiene por qué juzgarla, pues es un ser humano con errores y debe aprender de ello.

"Me parece bastante sabio de parte de él decidir perdonar a su esposa. Hay una parte que me llama mucho la atención cuando la gente lo presiona, ¿qué tendría que hacer con ella? ¿Crucificarla?. Debería ser para ambas partes, los seres humanos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de estos errores", precisó.

Por otro lado, Pinedo también exhortó a tener respeto por la esposa del exdeportista de Universitario, debido a que no es una figura pública a pesar de su ampay. Además, incluyo a la madre e hijo del 'Cuto', los cuales no deben verse involucrados en esta situación.

"Entender que la persona pública es el Cuto Guadalupe, no su esposa, no su madre ni mucho menos su hijo, no tiene por qué ser mencionado. Hay que ser respetuoso por este tipo de cosas, entender que nadie está libre de pasar por una cosa como esta'', manifestó.