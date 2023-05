Charlene Castro: ¿Quién es la pareja de Cuto Guadalupe, que fue ampayada por Magaly?

El nuevo ampay de Magaly ha causado controversia, pues se reveló que Charlene Castro, quién es pareja del exfutbolista Cuto Guadalupe, estuvo por una hora en un hotel con un señor que no era el expelotero. A raíz de esto, muchas personas se han preguntado quién es Charlene, y cuál es la historia de amor que tiene con Luis Cuto Guadalupe.

Como se sabe, después del ampay que Magaly emitió anoche en su programa, el exfutbolista se vio en la obligación de anunciar que daría una conferencia de prensa en su restaurante, hoy en horas de la mañana, en la cual se refirió al escándalo que se ha formado a raíz de la infidelidad de su esposa.

Lo que más resalta de esta relación, es que lleva más de 10 años. Pero antes que Cuto tenga una relación formal con Charlene, tuvo otra relación con Giselle Zapata, con quien terminó hace muchos años.

Después de esta ruptura, el exjugador de Universitario de Deportes conoció a Charlene Castro y se enamoraron, para poco tiempo después formalizar su relación.

En el año 2016, el expelotero formó parte del programa de Gisela Valcárcel, y en una de las galas del programa que conducía la 'señito', Charlene tuvo una breve aparición y respaldó de la permanencia de Cuto en el espacio de América TV.

Años después, Charlene también tuvo una aparición en otro espacio de América, "En Boca de todos", donde aprovechó la celebración de los 5 años de su restaurante, para presentar a su esposa. En aquella ocasión, la pareja se dio un beso en vivo a pedido de Tula Rodríguez.

De acuerdo con las declaraciones del exdeportista, el informe presentado por Magaly Medina en su programa fue elaborado con malas intenciones. Además, hizo mención de que en ocasiones anteriores ya le había solicitado a la 'Urraca' que se retractara sobre otro tema, pero nunca recibió respuesta alguna.

"Esta mujer (Magaly Medina) es pobre de corazón... Justo estaba este tema con el de la difamación que saco ella, dice que yo no le caigo a su programa. Mandé una carta notarial y no se retractó, ahora he visto un tema personal en ella. Ella vive con el odio, se jacta de ser la justiciera y ya empecé eso que estaba dormido, voy a seguir hasta las últimas consecuencias", declaró.