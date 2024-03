Daniela Darcourt indignada con Viña del Mar por puntaje a Lita Pezo: "No me gustó para nada lo que pasó"

Daniela Darcourt se unió al descontento de muchos por saber que Lita Pezo no logró ganar la 'Gaviota de plata' de Viña del Mar 2024, a pesar de que tuvo un gran desenvolvimiento en el anfiteatro de la Quinta Vergara, ya que el jurado le dio solo un puntaje de 2.7 de promedio.

Como se recuerda, la joven cantante iqueteña subió al escenario con un innovado vestuario y cantó su tema 'Luchadora' con gran pasión logrando encantar al público virtual, quien la colocó como líder de su categoría 'Competencia Internacional' con 6.1 puntos y la perfilaba como la ganadora, pero al final el resultado fue desfavorecedor y causó gran polémica en las redes sociales.

La intérprete de 'Señor Mentira', se mostró muy enojada y sobre todo indignada por los resultados de Lita Pezo que no fueron del agrado de los peruanos, pues resulta increíble que en sus dos anteriores presentaciones logró 6.1 y 6.5 respectivamente en el festival y en la última gala las cosas cambiaron hasta quedar en un tercer lugar y nombrando ganador a Eddy Valenzuela de México.

"No me gustó para nada lo que pasó con Lita, pero así es la vida y hay que seguir avanzando", expresó Daniela, revelando a su vez, que estuvo en contacto con ella en todo momento dándole su apoyo y contó el sentir de la intérprete de "Luchadora" tras no darle el triunfo al Perú.