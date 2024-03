¡Indignada! Ruby Palomino descontenta con la final de Viña del Mar: "Lita fue la mejor, nos robaron"

Ruby Palomino se une al descontento de todos los peruanos por el resultado de la gran final de Viña del Mar. La intérprete, quien también fue parte de la competencia, considera que su compatriota Lita Pezo, fue superior a sus contrincantes.

Como se recuerda, la cantante participó en la Quinta Vergara, pero fue eliminada en el camino. Ella considera que no hubo una votación transparente y contó cómo fue su experiencia para un medio local.

Ruby Palomino resaltó que Lita Pezo fue superior en el escenario y que llamó la atención que no haya sido la ganadora. Asimismo, reveló que ella se sintió con 'la soga al cuello' durante su participación, porque el jurado no entendía el género que ella hace q es una fusión folclore-rock.

"Es que Lita tuvo los puntajes más altos, a mí me pusieron la soga al cuello desde el principio, dije que era porque el jurado no entendía el tipo de género que hago que es fusión y de pronto viene una chica que hace folclore-rock es rarísimo aunque en Chile hay una agrupación que hace lo mismo. En mi segunda participación cambio de estrategia, porque la primera canté y bailé que nadie lo hace, hago eso y recibo la misma nota. Entonces dije Dios mío y universo denme la sabiduría para aceptar lo que no puedo cambiar, pero lo de Lita asombra, porque el jurado le puso un súper puntaje, el público igual y ahorita, en la final bajo es como 'No lo sé, Rick'", sostuvo para Trome.