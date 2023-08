Danna Paola confiesa que se enamoró de una mujer: Fue uno de mis descubrimientos más lindos

Dentro del gremio del espectáculo, cada vez son más las personalidades que han decidido salir del clóset y hablar abiertamente sobre su amor genuino por otras personas, sin importar su género. En pleno siglo XXI, los derechos de las parejas del mismo sexo son reconocidos. Es en este contexto de amor libre que la talentosa artista Danna Paola ha realizado una fuerte revelación.

En una reciente entrevista con las influencers Daniela Calle y María José Garzón, conocidas como Calle y Poché, una pareja bisexual de youtubers, la actriz de la exitosa serie "Élite", Danna Paola, se sinceró por primera vez respecto a su amor hacia otra mujer.

La confesión tuvo lugar durante una fascinante charla para el podcast "Human of Interest", en la cual la afamada cantante y artista mexicana abordó diversos temas de su vida personal, incluyendo su sexualidad.

En torno a este delicado tema, las conductoras, pertenecientes a la comunidad LGBT+, le preguntaron a Danna si alguna vez se ha sentido atraída por una mujer. La respuesta no se hizo esperar, y la famosa confesó que sí, que de hecho, ha experimentado el amor por una mujer en su vida.

"Sí, claro. Yo creo que ha sido uno de los descubrimientos más lindos que he tenido porque la verdad es que no... yo no me considero al 100 por ciento como una persona que pueda definirse en un solo extremo, lo mismo del balance (...) Tuve un crush muy grande en algún momento con una chica y ya lo escucharán en el álbum, lo voy a dejar ahí", expresó la famosa, dejando a sus seguidores en suspenso y ansiosos por conocer más sobre la mujer que la flechó.