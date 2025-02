Darinka Ramírez y su TAJANTE mensaje sobre la ruptura de Farfán y Xiomy Kanashiro

Darinka Ramírez rompió su silencio y respondió ante la reciente ruptura amorosa del padre de su pequeña hija, Jefferson Farfán, con Xiomy Kanashiro. La modelo fue tajante con su mensaje en un conocido programa de espectáculos.

El magazine 'América Hoy' se comunicó con Darinka para poder conocer cuál era su postura tras conocerse que el exfutbolista de Alianza Lima decidió dar por terminada su "corta relación" con Xiomy tras la difusión de imágenes donde se les veía muy cariñosos en una playa y en una concurrida discoteca.

En ese marco, la modelo sostuvo que prefiere mantenerse al margen del tema, ya que es la vida personal de la 'Foquita' y que solo le compete a él salir al frente a dar mayores detalles de los motivos que lo llevaron a finalizar su romance. Asimismo, señaló que no conoce a la integrante de 'La Casa de la Comedia'.

"No la conozco (a Xiomy) y la vida privada del papá de mi hija es su tema. Han relacionado el tema de mis redes, pero no todo gira respecto a la relación con él. Si es cierto o no, no lo sé. Deseo a todos bendiciones. Nuevamente, te reitero que me mantengo al margen, no deseo involucrarme en la TV", fu su mensaje en un chat de WhatsApp.