Doña Charo confiesa que se dormía durante partidos de Jefferson Farfán: "Siempre me daba mis cabezadas"

Rosario Guadalupe, conocida cariñosamente como la 'Ama Charo' por ser la madre del reconocido futbolista Jefferson Farfán, fue la invitada especial en el podcast 'Enfocados' con motivo del Día de la Madre. Durante la entrevista, reveló un curioso hábito que solía tener durante los partidos de su hijo, generando risas: Se quedaba dormida durante partidos del ex Alianza Lima.

Durante su participación en el podcast 'Enfocados', 'Ama Charo' compartió anécdotas y reflexiones sobre la vida familiar y el apoyo que brinda a su hijo. Sin embargo, uno de los momentos más divertidos fue cuando reveló que solía quedarse dormida durante los partidos de Jefferson Farfán. Relató cómo, incluso después de que su hijo anotara un gol y le dedicara el momento, ella volvía a dormirse, lo que provocaba risas entre los presentes.

"Me dormía en la tribuna. Él metía su gol, venía corriendo y me dedicaba su gol, decía 'mamita para ti' y yo decía 'ya, hijito ya', y me volvía a dormir, volvía a cabecear", confesó la madre de la 'Foquita' Farfán.