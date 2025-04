Darinka Ramírez terminó con Jefferson Farfán tras descubrir FUERTE TRANSFERENCIA a Xiomy Kanashiro

15/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez decidió romper su silencio y revelar detalles inéditos del vínculo que tenía con Jefferson Farfán, padre de su única hija. Como se sabe, el exfutbolista tiene un romance con Xiomy Kanashiro, a quien este le habría hecho una fuerte transferencia de dinero en enero del presente año.

Darinka Ramírez terminó con Farfán por Xiomy Kanashiro

Durante la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió, en exclusiva. la entrevista que le hizo a Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán. Si bien se conocía que ambos tenían una relación cordial por la niña, la modelo reveló detalles inéditos que confirman que entre ellos hubo algo más que un cordial trato de padres de familia.

Y es que de acuerdo a sus declaraciones, su vínculo con la 'Foquita' habría terminado oficialmente a principios de 2025, luego de que le descubriera un voucher de transferencia a nombre de Xiomy Kanashiro: "Cuando le reclamaba, me decía 'estás loca', 'tienes que ir al psicólogo', después cuando se solucionaban las cosas, nuevamente le reclamo porque teníamos intimidad y me dijo 'yo no quiero repetir los mismos patrones que tenía Melissa Klug conmigo', porque supuestamente tenían celos de por medio".

Luego de esta conversación, el exdeportista bloqueó de WhatsApp e Instagram a la madre de su última hija, advirtiéndole que a partir de ese momento la comunicación sería a través de otra persona.

Magaly Medina agregó que la fémina le mostró pruebas relacionadas a sus declaraciones. Algunas de ellas fueron difundidas, mientras que otras se encuentran bajo 'siete llaves' como parte de la evidencia ante una posible demanda legal.

Darinka quedó en shock tras oficialización de Farfán y Xiomy

En otro momento, Darinka Ramírez se refirió a la oficialización de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, afirmando que para ella fue totalmente extraño y que tampoco sabía de la existencia de fotografías donde ambos aparecen besándose en una playa del norte del país.

"Fue algo extraño porque la oficializó y a la vez le terminó en un post, luego no sé en qué momento otra vez volvieron porque decían que no se veían, que no estaban. Yo no sabía sobre el tema de octubre, de las imágenes donde aparecen besándose",

Ramírez explicó que luego de haber demandado a Farfán, la relación 'armoniosa' que tenían llegó a su punto final: "A raíz de este último problema, de la denuncia, (se acabó todo)".

De esta manera, se conoció que Darinka Ramírez finalizó su "relación" con Jefferson Farfán a raíz del hallazgo de un voucher de transferencia a la modelo Xiomy Kanashiro, quien actualmente es su pareja y no dejan de presumir su amorío en las redes sociales.