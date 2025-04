Pamela López alista carta notarial contra Melissa Klug por afirmar que fue INFIEL a Christian Cueva

13/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López no dudó en negar tajantemente haberle sido infiel a Christian Cueva, por lo cual, anunció que alista una carta notarial contra Melissa Klug por aseverar en 'El Valor de la Verdad' que engañó al padre de sus hijos con otros futbolistas.

Pamela López descarta infidelidad a Christian Cueva

Pamela López se presentó la noche del sábado 12 de abril en el programa 'Esta Noche' no dudó en dar a conocer más detalles sobre lo que fue su matrimonio con Christian Cueva, a quien en el último fin de semana anunció que lo denunciaría por "violencia económica en agravio de sus hijos", alegando que no cumpliría con la pensión de alimentos de los menores desde su separación.

Sin embargo, durante la entrevista, la trujillana no pudo evitar ser consultada sobre las afirmaciones de Melissa Klug durante su participación en 'El Valor de la Verdad' que la dejan mal parada, ya que aseveró que le habría sido infiel al padre de sus hijos con varios futbolistas, entre los que destacó a 'Tenchy' Ugaz.

Ante ello, López Solórzano no dudó en señalar que todo lo dicho por la 'Blanca de Chucuito' era falso y tomará acciones legales contra ella, como enviarle una carta notarial para exigirle una rectificación y las disculpas del caso por sostener algo "sin fundamento".

"reo que eso merece una carta notarial, que ya lo hemos conversado con mi abogado, porque eso no es verdad. Yo dudo que el padre de mis hijos le haya dicho eso, pero si eso fue cierto, qué cobarde, porque sabe perfectamente que no es verdad", expresó la expareja del popular 'Aladino'.

Pamela López reafirma que Melissa Klug tuvo un 'affaire' con 'Cuevita'

No todo quedó ahí, ya que Pamela López aprovechó en señalar que no creía nada de lo señalado por Melissa Klug en 'EVDLV' como las "excusas" que dio para negar un presunto 'affaire' con 'Cuevita'. Incluso, no pudo evitar esbozar una sonrisa cuando la empresaria señaló que sus chats con el futbolista era con tono 'amical', en especial, la polémica frase '¿esa cosita, es mía?'.

Seguidamente, detalló que no podía creerle debido a que Christian Cueva le contó todo lo que hubo entre él y la 'Chalaca' de "rodillas y entre lágrimas".

"Con toda honestidad me parece una falta de respeto, una burla. No le creo porque el padre de mis hijos me contó otra historia, de rodillas, con mocos y babas pidiendo mi perdón", sostuvo.

#EstaNoche



¡LA LLAMÓ "MENTIROSA"! 🔥😱 Pamela López no cree a Melissa Klug sobre su versión de los chats de la "cosita" y reveló que el mismo Cueva le contó otra historia.



Mira el video completo aquí: https://t.co/HESYNQtW4y pic.twitter.com/Sb1zFfovrX — Esta Noche (@estanocheperu) April 13, 2025

De esta manera, Pamela López sorprendió a sus seguidores al presentarse al programa 'Esta Noche' y revelar que alista una carta notarial contra Melissa Klug por afirmar en el sillón rojo de 'EVDLV' que le fue infiel a Christian Cueva.